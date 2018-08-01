Кипрские счета, костюмы и ковры за десятки тысяч долларов: как в США проходит суд по делу Манафорта

1 августа, 2018, 21:27

В среду, 1 августа, во время судебного заседания в США по делу экс-консультанта Виктора Януковича и бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта обвинение доказывало сотрудничество политтехнолога с украинскими политиками и расходование им денег без уплаты необходимых налогов

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал журналист "Голоса Америки" Руслан Петричка.

"Сегодняшнее судебное разбирательство связано с тем, как обвинения объясняет, какие документы они хотят приобщить к делу и почему. Это более техническое дело. Все, что сегодня говорилось в зале, касается того, что обвинение пытается доказать, что Пол Манафорт непосредственно и активно участвовал в консультировании украинских политиков, переписывался с ними, составлял планы, делал для них работу, а также писал э-мейлы с просьбой оплатить ему услуги за его работу и работу его консультантов", - сказал Петричка.

Обвинение рассказало, что Манафорт переводил полученные в Украине деньги на Кипр и в дальнейшем использовал их для расчетов в США.

"Вторая часть заседания касалась того, куда эти деньги дальше шли. Обвинение пытается доказать, что деньги, которые Пол Манафорт получал в Украине за консультирование украинских политиков, он сначала переправлял на Кипр, с Кипра со счетов - конкретные банки были указаны, эти документы приобщены к делу - оттуда те деньги тратились Манафортом на какие-то его расходы в США", - рассказал журналист.

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При этом судью мало интересовали дела Манафорта в Украине - он хотел услышать от обвинения сведения о расходах, проведенных через Кипр денег в США в обход законодательства.

"Сторона обвинения хочет доказать, что эти деньги, которые он получал, а затем тратил, не полностью были задекларированы в его налоговых декларациях, и именно это хочет услышать от обвинения сам судья. Его мало интересует суть работы в Украине, кого он консультировал, рассказывал, с кем работал. Его больше интересует, может ли обвинение доказать, что деньги он получал через Кипр, а потом тайными схемами эти деньги тратил в США. Суд не интересует украинская сторона вообще", - отметил Петричка.

В то же время журналист добавил, что собранная информация может быть основанием для расследования в Украине, если украинская власть будет сотрудничать с американскими правоохранительными органами.

"Суд лишь хочет узнать, действительно ли Пол Манафорт работал в Украине, действительно ли он выполнял активную работу. Для этого были свидетели которые говорили: "Да, Манафорт активно участвовал в политических консультациях, писал речи, занимался разработкой роликов". Также суд хочет знать, действительно ли деньги, которые он получал, которые попадали на Кипр, действительно ли он именно эти деньги использовал для покупки каких-то дорогих товаров", - пояснил Петричка.

Во время заседания стало известно о том, что Манафорт, в частности, покупал костюмы и ковры за десятки тысяч долларов.

"Сегодня минут 20 суд выяснял, сколько костюмов было в Манафорта, каких брендов. Судья преклонного возраста не знал ни одного названия этих брендов и пытался понять, действительно ли можно было десятки тысяч долларов заплатить за производство костюма и действительно ли обвинение может доказать, что это именно те деньги, которые Манафорт получил с Украины. Был интересный момент: Манафорт захотел купить несколько ковров, за которые он заплатил в местном магазине почти $160 тыс., за которые он также рассчитался деньгами с счета с Кипра, а потом договорился с тем самым продавцом ковров, чтобы инвестировать в его магазин $250-260 тыс. с целью получения 40% прибыли от продажи ковров, купленных на эти деньги. Обвинение хочет доказать, что эти деньги поступали из Украины и использовались по разным схемам Манафортом для расходования денег в США или для инвестиций, которые сложно доказать, и эти деньги не внесены в налоговую декларацию", - рассказал журналист.

Во время заседания Манафорт и его адвокаты выглядели уверенно. В этот день рассматривались только доказательства, собранные во время обыска в доме Манафорта 2017 году.

"Манафорт сидит в шикарном костюме, хорошо одет, хорошо выбрит. Его адвокаты уверены, доказательства принимают к рассмотрению. Сегодня речь идет о доказательствах, собранных исключительно в рамках обыска прошлого года в его доме. Это копии документов, отчеты, копии писем. Пока нет никаких других документов вне этого обыска. Сам Манафорт выглядит уверенно, не комментирует, ему слова не дают", - сказал Петричка.

Журналист отметил, что суд, который рассматривает дело, известен скоростью своей работы.

"Суд движется очень быстро, судья, если видит, что обвинение затягивает дело, говорит, давайте двигаться быстрее. В начале заседания судья сказал, что хочет решить этот вопрос в течение 3 недель, что очень быстро. Судья отвергает любые вещи, которые не касаются дела", - добавил журналист.