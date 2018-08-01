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Кормление грудью: Минздрав назвал основные правила для мам


фото: МОЗ
3 1 августа начинается Всемирная неделя грудного вскармливания

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Во всемирную неделю грудного вскармливания один за другим будем разрушать мифы о грудном вскармливании. Ведь очень часто самой большой сложностью для женщины, которая начинает кормить грудью, есть дезинформация", - говорится в сообщении.

Первый и самый мощный миф, который пугает будущих мам: грудное вскармливание – это больно.

"Правда в том, что кормить грудью – это не больно. Но для этого женщина должна знать, как правильно прикладывать ребенка", - добавляют в Минздраве.

Признаки правильного прикладывания ребенка к груди:

подбородок ребенка касается груди;

рот ребенка широко открыт;

нижняя губа ребенка вывернута наружу;

ребенок больше захватывает нижнюю часть ареолы.

Если появились трещины, нужно откорректировать технику прикладывания. Ни в коем случае не обрабатывайте трещины на сосках препаратами, содержащими спирт – это только будет способствовать увеличению трещин. А вот молозиво, молоко и слюна ребенка имеют ранозаживляющие свойства.

Минздрав приводит 5 основных правил грудного вскармливания:

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