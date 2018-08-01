Кличко: столица обратилась к правительству, чтобы решить вопрос с "Нафтогазом"

1 августа, 2018, 16:23

Жители столицы пока остаются заложниками позиции НАК "Нафтогаз"

Об этом в эфире "Завтрака с 1 + 1" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Нафтогаз продолжает требовать с Киева уплаты штрафных санкций частной компании. Это больше 1 млрд 200 млн грн. Я не могу себе позволить подарить кому-то, к примеру, 10 новых детсадов или 150 километров дорог", - подчеркнул Кличко.

"Нафтогаз" делает заложниками ситуации нас, киевлян. Мы продолжаем переговоры с "Нафтогазом" и не хотим затягивать этот процесс. Я убежден, что следующее судебное заседание должно решить этот вопрос ", - отметил Виталий Кличко.

Вместе с тем он отметил, что город готов к различным возможным сценариям развития событий.

Мэр сообщил, что ситуация, в которой "Нафтогаз" отказывается подписывать соглашение о поставке городу газа, может вызвать угрозу регионального уровня. Поэтому, чтобы этого не произошло, вопрос вынесен на национальный уровень - для решения проблемы столица обратилась к правительству.

"Но надеюсь, что чрезвычайных ситуаций удастся избежать. Мы рассчитываем, что достигнем договоренностей, которые позволят возобновить поставки горячей воды в квартиры киевлян и не допустить отключений электроэнергии в городе", - сказал Кличко.

Напомним, город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с "Киевэнерго" и возвращает под контроль общества имущество, которое 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.