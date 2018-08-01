Кличко назвал условие возвращения на ринг
1 августа, 2018, 11:39
Украинский боксер Владимир Кличко рассказал, ради чего может вернуться на ринг
Об этом сообщает T-online.de.
По словам Кличко, он продолжает тренировки, но в профессиональный бокс возвращаться не планирует. Снова выйти на ринг украинец согласится только ради благотворительности.
"Я тренируюсь каждый день, это моя привычка. Это часть моей жизни, от которой я не отказался даже после завершения карьеры. Каждые две недели я спаррингую. Я провожу шесть раундов и потом успокаиваюсь. Поэтому я говорю: если вернусь в ринг, то только ради благотворительности", - сказал Кличко.
- Украинец провел свой последний поединок в апреле 2017 года и уступил Энтони Джошуа. Кличко заявил, что до сих пор не понимает, как мог проиграть британцу.
- Кличко станет спарринг-партнером Джошуа во время его подготовки к бою против россиянина Александра Поветкина.
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