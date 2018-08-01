Кличко назвал условие возвращения на ринг

1 августа, 2018, 11:39

Украинский боксер Владимир Кличко рассказал, ради чего может вернуться на ринг

Об этом сообщает T-online.de.

По словам Кличко, он продолжает тренировки, но в профессиональный бокс возвращаться не планирует. Снова выйти на ринг украинец согласится только ради благотворительности.

"Я тренируюсь каждый день, это моя привычка. Это часть моей жизни, от которой я не отказался даже после завершения карьеры. Каждые две недели я спаррингую. Я провожу шесть раундов и потом успокаиваюсь. Поэтому я говорю: если вернусь в ринг, то только ради благотворительности", - сказал Кличко.