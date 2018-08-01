Госкино показало новый трейлер ленты "Тайный дневник Симона Петлюры"

1 августа, 2018, 20:31

В сеть выложили новый трейлер исторической драмы “Тайный дневник Симона Петлюры"

Об этом говорится на сайте Госкино.

"Украина, 1917-1921 годы. Идет отчаянная борьба за независимость Украинской Народной Республики. Лидер УНР Симон Петлюра пытается сдержать агрессию большевистской России. Проиграв борьбу, Петлюра вынужден эмигрировать в Париж. Но и там из-за действий агентов Москвы его жизнь постоянно под угрозой", - описывает ленту Госкино.

Отмечается, что релиз фильма запланирован на 6 сентября 2018 года. В исторической драме сыграли Сергей Фролов, Ирма Витовская, Богдан Бенюк, Евгений Нищук и Олег Треповский.