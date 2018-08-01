Футбольные судьи будут наказывать тренеров за чрезмерные эмоции
Об этом сообщает BBC.
Футбольная Ассоциация объявила о новых нормах дисциплинарной ответственности тренеров во время матчей сезона 2018/19. Главные арбитры имеют теперь право наказывать их желтыми и красными карточки за неподобающее поведение в технической зоне.
Нововведение не касается Премьер-лиги, в которой тренеров за "безответственные поступки" будут предупреждать устно с возможностью удаления на трибуны.
Зато пилотную схему от Международного совета футбола (IFAB - организация, которая регулирует и устанавливает изменения в правила футбола) будут использовать в поединках Кубка Англии, Кубка Лиги, Чемпіоншипу, Лиги 1, Лиги 2, Национальной лиги и Трофея Лиги.
Наказывать желтыми карточками тренеров будут за такие вещи как удар ногой по бутылке с водой, саркастические аплодисменты на решение главного арбитра, показ воображаемых карт. Красную же наставник получит за жестокое обращение, плевки, препятствия сопернику восстановить игру, и тому подобное.
При этом, главный тренер ответственен не только за свое поведение, но и поведение членов своего штаба. Поэтому его могут таким образом наказать, даже если его поведение в технической зоне должное.
Как и в случае с игроками, определенное количество желтых карточек в течение сезона ведет к дисквалификации. Четыре предупреждения автоматически перерастают в одноматчевую дисквалификацию, восемь - в двухматчевую.
- Ранее УЕФА разрешила в еврокубковых матчах делать в дополнительное время четвертую замену.
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