Футбольные судьи будут наказывать тренеров за чрезмерные эмоции

1 августа, 2018, 14:27

В Англии рефери будут наказывать футбольных тренеров за неподобающее поведение в технической зоне

Об этом сообщает BBC.

Футбольная Ассоциация объявила о новых нормах дисциплинарной ответственности тренеров во время матчей сезона 2018/19. Главные арбитры имеют теперь право наказывать их желтыми и красными карточки за неподобающее поведение в технической зоне.

Нововведение не касается Премьер-лиги, в которой тренеров за "безответственные поступки" будут предупреждать устно с возможностью удаления на трибуны.

Зато пилотную схему от Международного совета футбола (IFAB - организация, которая регулирует и устанавливает изменения в правила футбола) будут использовать в поединках Кубка Англии, Кубка Лиги, Чемпіоншипу, Лиги 1, Лиги 2, Национальной лиги и Трофея Лиги.

Наказывать желтыми карточками тренеров будут за такие вещи как удар ногой по бутылке с водой, саркастические аплодисменты на решение главного арбитра, показ воображаемых карт. Красную же наставник получит за жестокое обращение, плевки, препятствия сопернику восстановить игру, и тому подобное.

При этом, главный тренер ответственен не только за свое поведение, но и поведение членов своего штаба. Поэтому его могут таким образом наказать, даже если его поведение в технической зоне должное.

Как и в случае с игроками, определенное количество желтых карточек в течение сезона ведет к дисквалификации. Четыре предупреждения автоматически перерастают в одноматчевую дисквалификацию, восемь - в двухматчевую.