Еврокомиссия предупредила о внешнем вмешательстве в выборы в Европарламент

1 августа, 2018, 11:25

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг призвал все страны-члены Европейского Союза серьезно воспринимать угрозу внешнего вмешательства накануне предстоящих европейских выборов в 2019 году

С таким призывом Кинг выступил в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает Deutsche Welle.

Комиссар выразил обеспокоенность по поводу того, что иностранное влияние будет распространяться через социальные сети, как это произошло в случае российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году в США и в рамках референдума относительно Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

"Все государства-члены должны серьезно относиться к угрозе демократическому процессу и институтам, которые составляют кибератаки и кампании по дезинформации, они должны иметь национальные планы по предотвращению", - сказал Кинг.

"Мы должны остановить усилия государственных и негосударственных субъектов по подрыву нашей демократической системы и использование этого против нас", - добавил Кинг.

Он предостерег, что манипуляции хакеров, которые пытаются повлиять на выборы с помощью целенаправленных интернет-кампаний или распространение "фейковых новостей", могут быть тонкими и очень вредными.