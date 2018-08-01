Еврокомиссия предупредила о внешнем вмешательстве в выборы в Европарламент
С таким призывом Кинг выступил в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает Deutsche Welle.
Комиссар выразил обеспокоенность по поводу того, что иностранное влияние будет распространяться через социальные сети, как это произошло в случае российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году в США и в рамках референдума относительно Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
"Все государства-члены должны серьезно относиться к угрозе демократическому процессу и институтам, которые составляют кибератаки и кампании по дезинформации, они должны иметь национальные планы по предотвращению", - сказал Кинг.
"Мы должны остановить усилия государственных и негосударственных субъектов по подрыву нашей демократической системы и использование этого против нас", - добавил Кинг.
Он предостерег, что манипуляции хакеров, которые пытаются повлиять на выборы с помощью целенаправленных интернет-кампаний или распространение "фейковых новостей", могут быть тонкими и очень вредными.
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