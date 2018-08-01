Эффект свободной торговли: с начала года экспорт украинских товаров в Канаду вырос на 37%

1 августа, 2018, 09:35

Согласно итогов 2017-го года, экспорт украинских товаров в Канаду вырос на 74%

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

Он напомнил, что ровно год назад вступило в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Заключение соглашения имело положительные результаты - по итогам 2017 года экспорт украинских товаров вырос на 74%.

"И экспорт товаров продолжает расти: за первые 5 месяцев этого года он увеличился еще на 37%. Такой рост произошел впервые с 2014 года. И самое главное, что Канада – не только один из ведущих торговых партнеров, но и добрый друг Украины", - подчеркнул Порошенко.