Дизайнер из Китая создал корсет, который подсвечивает силиконовую грудь
Видеоролик с изобретением она опубликовала на канале в YouTube.
Наоми Ву (Naomi Wu) стала известной, когда разработала юбку со светодиодной подсветкой, а в этом году представила еще и корсет, который подсвечивает грудь.
Корсет подсвечивает и натуральную грудь, но особенно эффектно смотрится на женщинах, имеющих силиконовые имплантаты (как сама Ву).
Дело в том, что силикон лучше пропускает свет, чем молочная железа и окружающая ее жировая ткань, поэтому имплантаты светятся теплым светом, которое словно идет изнутри.
Правда, пользуясь таким аксессуаром утверждать о натуральности груди, если это не так, будет достаточно трудно.
Наоми рассказала, что ее вдохновил короткий ролик, который опубликовала пользовательница Reddit: девушка светила мощным фонариком на свои имплантаты, и они просвечивались насквозь.
Ву сочла идею интересной, но несовершенной: фонарь светит достаточно ярко, чтобы просветить силикон, но сильно нагревается , поэтому носить его рядом с кожей долго невозможно. Наоми же разместила фонарь в термозащитный корпус и подвела к груди два толстых оптоволоконных кабелей. Чтобы испытать свою разработку, Наоми надела корсет на одну из вечеринок.
Кроме юбки и корсета в "арсенале" Наоми есть "хакерская" обувь, которая тоже светится - и с помощью которого можно взломать Wi-Fi.
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