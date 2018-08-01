Дикий кенгуру прыгнул на рекордную высоту, чтобы убежать от ветеринаров
Об этом сообщает Reuters.
В воскресенье кенгуру разбил окно и проник в частный дом в Мельбурне, Австралия. Животное получило глубокие раны от стекла и залило комнату кровью. Поэтому спасатели назвали кенгуру Норман Бейтс, как персонажа ленты Альфреда Хичкока "Психоз".
"Кровь была везде. Комната выглядела, как сцены из" Психоза ", - пояснил ветеринар Манфред Забинскас, который взял к себе на лечение кенгуру.
Далее Нормана поместили в большой новейшей отряд для животных, но он в течение двух дней постоянно искал способы оттуда уйти. В результате Норману удалось выбраться на волю, перепрыгнув ограждение высотой более 2 метров.
"Мы еще не видели, чтобы кенгуру так отчаянно хотел убежать. Норман даже не коснулся верхушки ограждения. Прыгнул к черту высоко", - рассказал Забинскас.
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