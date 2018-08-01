Черкащанина подозревают в службе в "народной милиции "ЛНР"
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.
Установлено, что злоумышленник, находясь на территории Луганской области, которая временно подконтрольна представителям т. н. "Луганская народная республика", в течение марта-апреля 2017 года проходил военную службу в рядах одного из батальонов "народной милиции "ЛНР".
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас досудебное расследование продолжается, для полного и всестороннего установления всех обстоятельств преступления проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
- Напомним, на Донетчине поймали наемника оккупантов, который "защищал" Дружковку от украинской армии.
- 28 июля Нацгвардия схватила 8 подозреваемых в сотрудничестве с ОРДО.
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