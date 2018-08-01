Черкащанина подозревают в службе в "народной милиции "ЛНР"

1 августа, 2018, 08:22

В Черкассах сообщили о подозрении местному жителю, который был участником террористической организации "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Установлено, что злоумышленник, находясь на территории Луганской области, которая временно подконтрольна представителям т. н. "Луганская народная республика", в течение марта-апреля 2017 года проходил военную службу в рядах одного из батальонов "народной милиции "ЛНР".

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается, для полного и всестороннего установления всех обстоятельств преступления проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.