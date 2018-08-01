Цены на квартиры посуточно в Киеве на Левом и Правом берегах

31 июля, 2018, 14:58

Стоимость посуточной аренды в Киеве может существенно отличаться в зависимости от местонахождения квартиры

Поэтому первое, на что Вы должны обратить внимание, просматривая цены и выбирая квартиру, - на каком берегу она расположена.





Традиционно популярны для туристов и гостей города

Стоит взять во внимание, что на правом берегу Днепра сдается на порядок больше квартир посуточно, чем на левом, поэтому найти подходящий вариант будет проще, но следует позаботиться о бронировании заранее - сообщает Miete.com.ua/Kyiv. Во сколько обойдется квартира на Правом берегуТрадиционно популярны для туристов и гостей города квартиры в Киеве посуточно на правом берегу Днепра из-за близости к центру, главным достопримечательностям, станциям метрополитена и другой полезной инфраструктуре. Цены на аренду однокомнатной квартиры на правом берегу Днепра стартуют от 500 гривен в сутки для 2-3 человек. Однако это лишь минимальная стоимость аренды жилья класса стандарт или эконом в районах удаленных от центра. Аренда однокомнатной квартиры на Подоле недалеко от набережной, в Печерском районе с его многочисленными достопримечательностями и в Шевченковском районе рядом с ж/д вокзалом или станцией метро «Золотые Ворота» будет стоить примерно от 600-650 гривен в сутки. Снять двухкомнатную квартиру класса эконом на правом берегу Днепра можно будет от 600 гривен для 4 человек в сутки. Более комфортабельные варианты размещения будут стоить от 800 гривен в сутки. Аренда трехкомнатной квартиры обойдется как минимум в 1000 гривен в сутки для 6 человек.Стоит взять во внимание, что на правом берегу Днепра сдается на порядок больше квартир посуточно, чем на левом, поэтому найти подходящий вариант будет проще, но следует позаботиться о бронировании заранее - сообщает Miete.com.ua/Kyiv.



Нюансы посуточной аренды на Левобережье



На левом берегу Днепра расположены три района Киева - Дарницкий, Деснянский и Днепровский. С туристической точки зрения они менее популярны - удаленность от центра города и отсутствие интересных для посещения достопримечательностей играет свою роль. Правда, аренда квартиры посуточно в Дарницком районе будет удобна для тех, кто планирует добираться до аэропорта Борисполь - от станций метро «Красный хутор» и «Бориспольская» это всего полчаса на общественном транспорте. Аренда однокомнатной квартиры на левом берегу будет стоить от 350 гривен в сутки для 2-3 человек. Однако, за такую же цену, что и на правом берегу, на Левобережье можно снять более комфорте жилье. Скажем, за те же 500-550 гривен Вы арендуете однокомнатную квартиру класса стандарт, а не эконом. Двухкомнатная квартира этой же категории обойдется как минимум в 600 гривен в сутки для 4 человек, а трехкомнатная от 750-800 гривен для 6 человек.



Таким образом, посуточная аренда квартир на левом берегу Днепра в Киеве может быть выгоднее в ценовом плане. Однако количество вариантов здесь значительно меньше, поэтому следует готовиться, что выбор будет тяжелее. Поэтому, где арендовать жилье в Киеве - решать вам, учитывая личные потребности и бюджет.