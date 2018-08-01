Ассанж решил покинуть посольство Эквадора в Лондоне

1 августа, 2018, 11:59

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором он скрывается от уголовного преследования с 2012 года

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

По информации агентства, Ассанж решился на этот шаг в связи с ухудшением здоровья. В ближайшие недели он готов покинуть здание посольства, где шесть предыдущих лет пытался избежать обвинений в изнасиловании в Швеции и перспективы выдачи США.

Гарантий дальнейшей свободы основателя WikiLeaks нет. Его, как и раньше, могут арестовать в Великобритании. Кроме того, прокуроры США могут предъявить ему обвинения в разглашении конфиденциальной информации.

В дальнейшем у Ассанжа есть несколько вариантов действий. В частности, он может отправиться в британскую больницу, попробовать убежать из Великобритании или обжаловать свой арест в Верховном суде.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, который основал в 2006 году организацию WikiLeaks, на сайте которого размещены секретные документы и материалы, которые разоблачают разных мировых лидеров.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.