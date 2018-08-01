40 тыс. украинцев за полгода получили гражданство России
1 августа, 2018, 17:33
За первое полугодие 2018 года Российская Федерация предоставила гражданство 39 582 украинцам
Об этом сообщает МИД РФ.
За 6 месяцев 2018 года 30,4 тысячи граждан Украины получили право на проживание, еще 38,7 тысяч человек получили разрешения на временное проживание. Сейчас 160 938 украинцев имеют право на проживание в России и 182 197 человек - разрешение на временное проживание.
Кроме этого, в январе-июне 2018 года свыше 242 тыс. украинцев въехало в РФ с частным визитом и 239 тыс. - на работу.
Отмечается, что за 2017 год гражданство РФ получили 85 тыс. 119 украинцев.
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