40 тыс. украинцев за полгода получили гражданство России

1 августа, 2018, 17:33

За первое полугодие 2018 года Российская Федерация предоставила гражданство 39 582 украинцам

Об этом сообщает МИД РФ.

За 6 месяцев 2018 года 30,4 тысячи граждан Украины получили право на проживание, еще 38,7 тысяч человек получили разрешения на временное проживание. Сейчас 160 938 украинцев имеют право на проживание в России и 182 197 человек - разрешение на временное проживание.

Кроме этого, в январе-июне 2018 года свыше 242 тыс. украинцев въехало в РФ с частным визитом и 239 тыс. - на работу.

Отмечается, что за 2017 год гражданство РФ получили 85 тыс. 119 украинцев.