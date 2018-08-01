37% россиян готовы выйти на улицы против повышения пенсионного возраста

1 августа, 2018, 19:10

Против повышения пенсионного возраста в России на акции протеста готовы выйти 37% граждан

Об этом свидетельствуют результаты опроса российского аналитического "Левада-центра".

Так, на вопрос "если в вашем городе/районе состоятся массовые выступления против пенсионной реформы, вы лично примете в них участие или нет?" ответ "скорее всего да" дали 37% респондентов. 53% ответили "скорее нет", еще 9% не смогли ответить на вопрос.

При этом 71% хотели бы отмены президентом России Владимиром Путиным закона о повышении пенсионного возраста, 16% - возврата на доработку. За подписание Путиным действующей редакции закона высказались лишь 5%.

Впрочем, в то, что Путин отменит закон, верят только 17%, в том, что вернет на доработку - 33%, а 37% опрошенных считают, что президент России подпишет этот закон без изменений.

По данным "Левада-центра", возможность протеста с экономическими требованиями по состоянию на июль 2018 года предполагают 41% опрошенных, а принять в них участие готовы 28%. Потенциал протеста с политическими требованиями составил соответственно 34% и 23%.

Опрос проводился 19-25 июля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

28 июля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах в 50 регионах России состоялись митинги против повышения пенсионного возраста. В целом, по данным российской политсилы "Левый фронт", протесты прошли в 100 российских городах. В Санкт-Петербурге, по данным издания "Дождь", в протесте на площади Ленина приняли участие около 3 тыс. людей.