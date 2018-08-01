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118 населенных пунктов без света, а в некоторых областях сегодня снова пройдут дожди


фото: ural.kp
В результате осложнения погодных условий были обесточены 118 населенных пунктов в 4 областях Украины

По этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что через грозовые дожди и сильные порывы ветра сработала система защиты линий электропередач.

В результате были обесточены 118 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Львовская – 59 населенных пунктов, Тернопольской – 28, Волынская – 22 и Черновицкая – 9 населенных пунктов.го.

Более того, согласно прогнозам синоптиков, днем в западных областях пройдут грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

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