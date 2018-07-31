Женщина затянула 13-летнего парня в кровать. Теперь ей нельзя общаться с детьми

31 июля, 2018, 14:30

Женщина, которая занималась сексом с 13-летним школьником, избежала тюрьмы, но получила запрет общаться с подростками

Об этом пишет Daily Mail.

21-летняя Джордан Лайтфут имела сексуальий контакт со школьником - на тот момент был девственником, в 2016 году.

Она отрицала три обвинения в сексуальных контактах с 13-летним мальчиком, а также притязания, когда она "щупала" мальчика 15 лет, подстрекая его к сексу, но была признана виновной в начале этого месяца.

Дело началось, когда шокирована мать младшего мальчика связалась с полицией после того, как прочитала смс-сообщение на мобильном телефоне своего сына.

Судья изменил 18-месячный тюремный срок, который тормозился два года, на 50-дневную реабилитацию.

Также на девушку наложили пятилетний запрет по предупреждению сексуального вреда.

Теперь женщине нельзя поддерживать контакт с мальчиками в возрасте от 11 до 16 лет, если только не с согласия родителей, которые знают об осуждении.

Во время судебного процесса сторона обвинения отмечала, что было очевидно как "старшая женщина контролирует отношения". Сторона защиты акцент на том, что преступления произошли за короткий промежуток времени, "когда она была несовершеннолетним подростком» (девушке тогда было 19).

"Существует несоответствие возраста, ребята были уязвимы, потому что они были еще менее готовы к таким отношениям чем вы. Но я признаю, что вы были незрелой", - сказал судья.