Из-за грозы было обесточено 143 населенных пункта, повреждены дома

31 июля, 2018, 08:38

В течение 30-31 июля в результате осложнения погодных условий было обесточено более 140 населенных пунктов Украины

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что через грозовые дожди и сильные порывы ветра сработала система защиты линий электропередач.

В результате было обесточено 143 населенных пункта в 6 областях, а именно: Киевская – 58 населенных пунктов, Львовская – 46, Хмельницкая – 15, Киевская – 15, Черновицкой – 8, Запорожской – 1 населенный пункт.

Также из-за порывов ветра зафиксированы случаи частичного повреждения крыш домов и повалены деревья в 2 областях.

В частности, на территории Житомирщины в 5 районах частично повреждены крыши 41 жилого дома, повалены 52 дерева. На территории Хмельницкой области было повалено 37 деревьев.