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Игрок сборной Украины перешел в "Барселону"


фото: fcbarcelona.com
Баскетболист сборной Украины Артем Пустовой стал игроком "Барселоны"

Об этом сообщает официальный сайт испанского баскетбольного клуба.

Пустовой подписал с "Барселоной" 3-летний контракт, каталонцы заплатили за украинца его предыдущему клубу - "Обрадойро" - 400 тыс. евро. Зарплата нашего центрового составит 500 тыс. евро на год.

О том, что "Барселона" предложила Артему Пустовому контракт стало известно на минувшей неделе. Срок соглашения украинца с "Обрадойро" заканчивался летом 2019 года.

В прошлом сезоне центровой сборной Украины выступал за "Обрадойро" и в среднем за игру набирал 11,1 очка и делал 5,9 подбора.

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