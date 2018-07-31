Игрок сборной Украины перешел в "Барселону"

31 июля, 2018, 11:32

Баскетболист сборной Украины Артем Пустовой стал игроком "Барселоны"

Об этом сообщает официальный сайт испанского баскетбольного клуба.

Пустовой подписал с "Барселоной" 3-летний контракт, каталонцы заплатили за украинца его предыдущему клубу - "Обрадойро" - 400 тыс. евро. Зарплата нашего центрового составит 500 тыс. евро на год.

О том, что "Барселона" предложила Артему Пустовому контракт стало известно на минувшей неделе. Срок соглашения украинца с "Обрадойро" заканчивался летом 2019 года.

В прошлом сезоне центровой сборной Украины выступал за "Обрадойро" и в среднем за игру набирал 11,1 очка и делал 5,9 подбора.