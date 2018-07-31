ВТО частично поддержала позицию Украины в споре с Россией относительно ограничений украинского экспорта

31 июля, 2018, 16:36

Группа экспертов Всемирной торговой организации подтвердила нарушение Россией отдельных положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Соглашения о технических барьерах в торговле

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Это первый запрос, который Украина направила во Всемирную торговую организацию для противостояния торговой агрессии России, в частности ее непрозрачным, неоправданным и таким, что носят дискриминационный характер, действиям по отношению к товарам украинского происхождения", - отметила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская.

По ее словам, Россия необоснованно приостановила действие выданных украинским производителям сертификатов соответствия, ограничила в выдаче новых сертификатов, и не признает сертификаты, выданные в сертификационных органах Таможенного союза.

Поэтому, позиция Украины заключалась в доказательстве:

необоснованного ограничения импорта железнодорожного оборудования, что нарушает положения Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Соглашения о технических барьерах в торговле;

ложности и безосновательности утверждений России о некачественности и несоответствии стандартам безопасности вагонов украинских производителей;

системного характера примененных Россией ограничений в отношении импорта железнодорожного оборудования, происхождением из Украины;

несоответствия и ошибочности возражений России относительно процессуальных аргументов по делу.

В рамках дела Украиной доказывалось, что приостановление действия сертификатов соответствия и неприятие к рассмотрению заявки на проведение сертификации привело к дискриминации, неоправданным препятствиям в торговле и несоблюдению установленной процедуры оценки соответствия товара.

Украина также отмечала, что Россия не выдвинула никаких контраргументов, касающихся обжалуемых мер. Это было свидетельством того, что Россия использовала процедуры оценки соответствия как инструмент предотвращения импорта украинских железных изделий и блокирования доступа украинских производителей к рынку.

Группа экспертов согласилась с Украиной, выдав 14 предписаний о приостановке сертификатов соответствия, Россия применила процедуру оценки соответствия таким образом, что условия доступа к рынку для украинских, российских и европейских производителей железнодорожной продукции были не одинаковыми, дискриминационными для Украины.

Также, Группа экспертов подтвердила, что Россия нарушила свои обязательства в отношении непризнания сертификатов, выданных украинским производителям в других странах Таможенного союза, что это, в свою очередь, создает преимущества для национальных производителей.