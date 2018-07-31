Во Франции запретили смартфоны в школах

31 июля, 2018, 13:15

Французский парламент в понедельник окончательно одобрил запрет на использование смартфонов в школах и колледжах страны

За это решение проголосовали 62 французские сенатора, один выступил против, сообщает Le Monde.

Нововведение является выполнением предвыборного обещания президента Эммануэля Макрона.

Согласно закону, портативными устройствами, которые имеют выход в интернет, запрещено пользоваться в школьных помещениях и во время занятий на свежем воздухе, кроме случаев, связанных с образовательной целью.

В то же время телефоны можно использовать в местах, разрешенных подзаконными актами, например на игровых площадках.

Телефоны могут быть конфискованы в соответствии с условиями, установленными правилами процедуры.

Запрет на мобильники в школах во Франции уже принимали в 2010 году, но действующий закон - более жесткий.

Оппозиция критикует принятый закон, заявляя, что он "ничего не меняет".

Нововведения начнут действовать с нового учебного года в сентябре.