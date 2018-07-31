 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Во Франции в столкновениях с мигрантами ранены четверо полицейских

Четверо полицейских получили ранения в столкновениях с мигрантами во французском портовом городе Кале

Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что в понедельник спецподразделение полиции вмешалось в ситуацию после вторжения мигрантов в одну из компаний, которая находится в индустриальной зоне недалеко от кольцевой дороги, что ведет в порт Кале. Часть мигрантов была навеселе

Мигранты забрасывали стражей порядка камнями, в результате столкновений пострадали четыре человека, один из которых получил ранение в голову. Профсоюз Unsa-Police осудил насилие в отношении сил правопорядка.

Ранее в Кале располагался большой лагерь для мигрантов, известный как "джунгли". После его сноса в городе регулярно одновременно находятся несколько сотен мигрантов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

31 июля, 2018 вторник

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать