Во Франции в столкновениях с мигрантами ранены четверо полицейских
31 июля, 2018, 19:56
Четверо полицейских получили ранения в столкновениях с мигрантами во французском портовом городе Кале
Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что в понедельник спецподразделение полиции вмешалось в ситуацию после вторжения мигрантов в одну из компаний, которая находится в индустриальной зоне недалеко от кольцевой дороги, что ведет в порт Кале. Часть мигрантов была навеселе
Мигранты забрасывали стражей порядка камнями, в результате столкновений пострадали четыре человека, один из которых получил ранение в голову. Профсоюз Unsa-Police осудил насилие в отношении сил правопорядка.
Ранее в Кале располагался большой лагерь для мигрантов, известный как "джунгли". После его сноса в городе регулярно одновременно находятся несколько сотен мигрантов.
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