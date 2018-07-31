В Венеции запретили движение на каяках и каноэ по Гранд-каналу

31 июля, 2018, 14:32

Власти Венеции объявили о запрете использования каноэ, байдарок, катамаранов и других подобных средств на Гранд-канале - известном канале города

Об этом сообщает The Local.

Гранд-канал является одним из главных транспортных путей города.

Плавсредства, принадлежащие жителям исторического центра Венеции или предприятиям, которые регулируются местными органами власти, освобождаются от запрета, включая известные гондолы города и другие традиционные венецианские лодки, хотя на них распространяются собственные правила.

Однако резиновые лодки и другие индивидуальные плавсредства запрещены, даже если они принадлежат венецианцам.

Ранее каноэ и аналогичные лодки запрещалось использовать на основных водных путях города в час пик, с 8 до 15 часов по будням и с 8:00 до 13:00 по субботам, но с 1 августа запрет будет постоянно применяться в наиболее загруженных районах.

Запрет распространяется на Гранд-канал, канал Каннареджио и другие маршруты, используемые водным общественным транспортом Венеции.

На некоторых более незначительных водных путях запрет будет применяться с 7 утра до 5 вечера в будние дни и с 7 утра и 3 вечера по субботам.