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В Таиланде крокодил чуть не откусил руку заклиначу

В воскресенье, 29 июля, в зоопарке города Чианграй на севере Таиланда крокодил покусал своего заклинателя

Об этом сообщает Dailymail.

В присутствии более 100 зрителей заклинач на имя Тао решил продемонстрировать опасный трюк, засунув в пасть хищника руку. Крокодил неожиданно закрыл пасть и Тао и последний момент успел убрать руку.

В понедельник, 30 июля, владелец зоопарка заверил журналистов в том, что с 45-летним Тао все в порядке. Сказал, что рука целая, хоть и есть раны. По его словам, заклинач уже через две недели снова сможет выступать перед зрителями.

 

 

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