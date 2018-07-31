31 июля, 2018, 10:32

В воскресенье, 29 июля, в зоопарке города Чианграй на севере Таиланда крокодил покусал своего заклинателя

Об этом сообщает Dailymail.

В присутствии более 100 зрителей заклинач на имя Тао решил продемонстрировать опасный трюк, засунув в пасть хищника руку. Крокодил неожиданно закрыл пасть и Тао и последний момент успел убрать руку.

В понедельник, 30 июля, владелец зоопарка заверил журналистов в том, что с 45-летним Тао все в порядке. Сказал, что рука целая, хоть и есть раны. По его словам, заклинач уже через две недели снова сможет выступать перед зрителями.