 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Николаеве русский язык через суд лишили статуса регионального

В Николаеве по иску прокуратуры суд лишил русский язык статуса регионального

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В 2012 году областной совет для реализации закона "Об основах государственной языковой политики" признал, что на территории Николаевской области наряду с украинским языком как государственным действует русский язык как региональный.

Вместе с тем, Конституционный суд в феврале 2018 года признал указанный закон как таковой, что не отвечает Конституции Украины.

"Поскольку областным советом самостоятельно не принимались меры к приведению решения в соответствие действующему законодательству, первый заместитель прокурора области обратился в суд с иском о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального", - говорится в сообщении.

Суд признал противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета.

Справка. Авторами закона "Об основах государственной языковой политики" были депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко был принят Радой в июле 2012 года. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

31 июля, 2018 вторник

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать