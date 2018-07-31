В Николаеве русский язык через суд лишили статуса регионального

31 июля, 2018, 14:57

В Николаеве по иску прокуратуры суд лишил русский язык статуса регионального

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В 2012 году областной совет для реализации закона "Об основах государственной языковой политики" признал, что на территории Николаевской области наряду с украинским языком как государственным действует русский язык как региональный.

Вместе с тем, Конституционный суд в феврале 2018 года признал указанный закон как таковой, что не отвечает Конституции Украины.

"Поскольку областным советом самостоятельно не принимались меры к приведению решения в соответствие действующему законодательству, первый заместитель прокурора области обратился в суд с иском о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального", - говорится в сообщении.

Суд признал противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета.