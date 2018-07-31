В Киеве молодые люди остановили поезд, разукрасили и забросали камнями машиниста

31 июля, 2018, 12:15

В Киеве хулиганы остановили электропоезд между двумя станциями, раскрасили и забросали камнями

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие случилось вчера вечером на территории Подольского района.

Полицейские выяснили, что молодые люди с закрытыми лицами остановили поезд между станцией "Сырец" и "Вышгородская", после чего разрисовали вагоны. Когда вышел машинист - начали бросать камни. В результате инцидента пострадал 21-летний пассажир, которого с телесными повреждениями доставили в больницу.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители изучают видео с интеренета и с камер наблюдения, общаются со свидетелями происшествия, чтобы установить причастных к совершению правонарушения лиц и привлечь их к уголовной ответственности.

За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы. В ходе следствия будет установлена сумма нанесенного ущерба.