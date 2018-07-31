 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Харькове 84-летнему государственному предателю дали 12 лет тюрьмы


фото: Українська правда
В Харькове до 12 лет лишения свободы осудили мужчину, который собирал для России сведения об оборонных заказах Украины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура доказала, что мужчина собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям России.

Злоумышленник в поле зрения СБУ попал в августе 2017 года. Он собирал сведения относительно государственного оборонного заказа, которое выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Сейчас приговор суда еще не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование. Сейчас осужденный находится под стражей.

Как сообщает "Украинская правда", осужденный - 84-летний харьковчанин Мехти Логунов.

Адвокат Логунова Максим Шаповалов рассказал, что суд вынес приговор 30 июля. Теперь защита собирается обжаловать это решение. На подачу апелляции у него есть 30 дней.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

31 июля, 2018 вторник

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать