В Харькове 84-летнему государственному предателю дали 12 лет тюрьмы

31 июля, 2018, 14:26

В Харькове до 12 лет лишения свободы осудили мужчину, который собирал для России сведения об оборонных заказах Украины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура доказала, что мужчина собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям России.

Злоумышленник в поле зрения СБУ попал в августе 2017 года. Он собирал сведения относительно государственного оборонного заказа, которое выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Сейчас приговор суда еще не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование. Сейчас осужденный находится под стражей.

Как сообщает "Украинская правда", осужденный - 84-летний харьковчанин Мехти Логунов.

Адвокат Логунова Максим Шаповалов рассказал, что суд вынес приговор 30 июля. Теперь защита собирается обжаловать это решение. На подачу апелляции у него есть 30 дней.