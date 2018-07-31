В Харькове 84-летнему государственному предателю дали 12 лет тюрьмы
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Прокуратура доказала, что мужчина собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям России.
Злоумышленник в поле зрения СБУ попал в августе 2017 года. Он собирал сведения относительно государственного оборонного заказа, которое выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.
Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Как сообщает "Украинская правда", осужденный - 84-летний харьковчанин Мехти Логунов.
Адвокат Логунова Максим Шаповалов рассказал, что суд вынес приговор 30 июля. Теперь защита собирается обжаловать это решение. На подачу апелляции у него есть 30 дней.
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