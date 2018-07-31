В каждом пятом оздоровительном учреждении нарушаются санитарные требования, - обследование
Об этом сообщает начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Алла Григоренко.
В общем произошло 10 500 обследований соблюдения требований санитарного законодательства в учреждениях оздоровления и отдыха детей. Нарушение требований санитарного законодательства установлено в каждом пятом заведении - 2283 (22%), что больше, чем в 2017 году - 17,6%.
Нарушения касались несоответствия питьевой воды требованиям санитарных правил по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отсутствия согласованного примерного меню и поставщиков продуктов питания, не проведение дезинфекционных мероприятий, незавершение ремонтных работ, ненадлежащего состояния или количества холодильного и технологического оборудования пищеблоков, несвоевременного прохождения периодических профилактических медицинских осмотров работников и допуск к работе без прохождения медосмотров.
Также было зафиксировано несоблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов пищеблоках, нарушение технологии приготовления блюд, использование запрещенных в оздоровительных заведениях пищевых продуктов, нарушение организации питьевого режима, несоблюдение двухнедельного перспективного меню, нарушение правил хранения пищевых продуктов, отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов, использование пластмассовой посуды многоразового использования.
В течение июня в связи с выявлением указанных нарушений не открылось 25 (2017 - 12) оздоровительных / отдыха. В то же время без согласования с Госпродпотребслужбой было открыто 42 (2017 - 3) учреждения оздоровления / отдыха.
Нормы питания заведениями оздоровления в среднем придерживались на 98,3%, а заведениями отдыха на базе общеобразовательных учебных заведений - на 84,6%.
- Напомним, 17 июля в Донецкой области в детском оздоровительном "Орленок" отравились 60 детей, госпитализированы было 33 ребенка.
- По мнению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, причиной массового отравления детей в оздоровительном лагере "Орленок" в Донецкой области мог быть сальмонеллез.
- 18 июля детский лагерь "Орленок" закрыли из-за массового отравления.
- По состоянию на 19 июля количество пострадавших возросло до 94 человек.
- Позже назвали блюда, по которым дети "подхватили" дизентерию. Это был борщ и овсянка.
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