В каждом пятом оздоровительном учреждении нарушаются санитарные требования, - обследование

31 июля, 2018, 07:25

С начала оздоровительной кампании нарушения требований санитарного законодательства установлены в каждом пятом заведении оздоровления и отдыха детей

Об этом сообщает начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Алла Григоренко.

В общем произошло 10 500 обследований соблюдения требований санитарного законодательства в учреждениях оздоровления и отдыха детей. Нарушение требований санитарного законодательства установлено в каждом пятом заведении - 2283 (22%), что больше, чем в 2017 году - 17,6%.

Нарушения касались несоответствия питьевой воды требованиям санитарных правил по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отсутствия согласованного примерного меню и поставщиков продуктов питания, не проведение дезинфекционных мероприятий, незавершение ремонтных работ, ненадлежащего состояния или количества холодильного и технологического оборудования пищеблоков, несвоевременного прохождения периодических профилактических медицинских осмотров работников и допуск к работе без прохождения медосмотров.

Также было зафиксировано несоблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов пищеблоках, нарушение технологии приготовления блюд, использование запрещенных в оздоровительных заведениях пищевых продуктов, нарушение организации питьевого режима, несоблюдение двухнедельного перспективного меню, нарушение правил хранения пищевых продуктов, отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов, использование пластмассовой посуды многоразового использования.

В течение июня в связи с выявлением указанных нарушений не открылось 25 (2017 - 12) оздоровительных / отдыха. В то же время без согласования с Госпродпотребслужбой было открыто 42 (2017 - 3) учреждения оздоровления / отдыха.

Нормы питания заведениями оздоровления в среднем придерживались на 98,3%, а заведениями отдыха на базе общеобразовательных учебных заведений - на 84,6%.