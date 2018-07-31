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В Днепре мужчина в женских украшениях под песню Queen стоял с ружьем на балконе


фото: стоп-кадр з сюжету ТСН
В Днепре мужчина с ружьем в руках стоял на балконе отеля в эпатажных позах под громкий аккомпанемент песни The Show Must Go On группы Queen

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Зрителями шокирующей сцены случайно стали клиенты заправки. Перепуганные люди вызвали полицию, а "стрелок", увидев правоохранителей, скрылся в номере. Когда же копам открыл дверь, они увидели возле постояльца винтовку, нож и кучу женских украшений.

"Мужчина был немного в возбужденном состоянии. Непонятно, чего можно было ожидать. Поэтому его действия были опасными для окружающих. Поэтому задерживать и изымать нужно было", - пояснил пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Павел Карманов.

"Хороший эпатаж – он людям поднимает настроение", - прокомментировал свои действия "стрелок".

Он жалуется на жесткие действия полицейских во время задержания, а винтовку и украшения называет лишь аксессуарами для борьбы с депрессией. Киевлянин пояснил в райотделе, что приехал в Днепр в командировку.

"Я вышел на балкон. У меня было печальное настроение. Я включил музыку, чтобы поднять себя. Они меня, видимо, не поняли. Я ее просто в руке подержал. Это не ружье, а "воздушка", - рассказал задержанный.

Предварительный осмотр оружия подтвердил, что винтовка действительно не боевая, однако ее все равно направили на экспертизу. Всю ночь полицейские проверяли задержанного, а он во время допроса жонглировал и объяснял, что это ему помогает расслабиться. Копы выяснили, что киевлянин уже имел административные наказания за хулиганство. А за такое количество женских украшений предположили, что мог быть причастен и к другим преступлениям. Но задержанный настаивал, что кольца и ожерелья – это детали образа.

"Это я жене дарю. Бывшей. Да, это у меня стиль такой, мне нравится", - пояснил он.

После допроса задержанного отпустили. В администрации отеля к нему никаких претензий не имеют.

"Если бы он стрелял, кто бы его отпустил", - пояснила администратор. Защищают киевлянина и на заправке, работники которой гостя отеля знают хорошо.

"Он позитивен и жизнелюбив, любит показать себя", - смеются они. За эпатажную сцену на балконе киевлянин не получил никакого наказания, ведь следов от выстрелов вокруг отеля так и не нашли. В командировке в Днепре мужчина пробудет еще неделю, однако уже без винтовки.

 

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