В Черкасской области 13-летний парень избил до смерти и изнасиловал женщину

31 июля, 2018, 13:49

В Черкасской области, в городе Тальное, 13-летний подросток изнасиловал и избил до смерти женщину

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасщины.

Происшествие случилось около двух недель назад. Полицейским позвонили из больницы и сообщили, что к ним доставили женщину с телесными повреждениями и признаками изнасилования. Пострадавшая скончалась в тот же день, когда ее привезли в медучреждение.

Но полицейские успели пообщаться с потерпевшей и установить личность злоумышленника.

Им оказался 13-летний подросток. Как выяснилось, он вместе с семьей выехал за пределы области. Злоумышленник скрывался от полиции в одном из райцентров Житомирской области у бабушки, а отец, мать и старший брат подозреваемого в одном из сел Винницкой области.

Сейчас 13-летний парень признает, что имел с женщиной половой акт, избил ее и едва живой оставил в кустах. Полицейские проверяют на причастность к совершению данного уголовного правонарушения и других членов семьи несовершеннолетнего. Проводятся активные следственные действия.

По данному факту следственными Тальновского отделения полиции открыто ряд уголовных производств по части 4 статьи 152 (Изнасилование) и частью 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, что повлекло смерть потерпевшей. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.