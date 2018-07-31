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В Черкассах схватили серийного грабителя, который с ножом нападал на детей

Черкасские полицейские задержали преступника-рецидивиста, который с ножом грабил детей

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полицию обратились жители города с заявлениями о нападениях неизвестного на их детей. Свидетельства были похожи: дети играли во дворах многоэтажек и когда оставались одни, к ним подходил мужчина и, угрожая ножом, отбирал золотые крестики.

Никто из детей не был ранен, но они испугались. От рук нападавшего постраджали дети в возрасте от 4 до 9 лет, живущие в разных районах города. Все жертвы описывали одного и того же мужчину.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и места, куда он сбывал золотые украшения. Мужчину задержали в одном из ломбардов города. Нападающий пытался сдать золотой крестик, который отобрал у ребенка. Поняв, что его разоблачили, а у полиции есть доказательства, злоумышленник признался в содеянном. Мужчина рассказал, что не работает и ведет кочевой образ жизни. Средства на жизнь он получил нападениями на детей. Похищенное сдавал в ломбард.

Злоумышленник два года назад освободился из мест лишения свободы и продолжил совершать уголовные преступления.

Следствие располагает доказательствами совершения злоумышленником четырех разбойных нападений. Мужчине объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, он арестован. Грабителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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