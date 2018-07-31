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В центре Киева произошло ДТП с участием 3 авто: на бульваре Шевченко образовался затор

В Шевченковском районе на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Владимирской столкнулись три автомобиля: два марки Chevrolet и Mercedes

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как рассказывают двое из водителей-участников аварии, водитель черного Chevrolet Lacetti двигался по бульвару Шевченко и на перекрестке пытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел.

Поэтому столкнулся с Mercedes S-Klasse, который от удара отскочил и зацепил светлый Chevrolet Aveo. В ДТП пострадал водитель черного Chevrolet, ему оказали помощь врачи скорой на месте.

Сообщается, что в результате ДТП по бульвару Шевченко в направлении Бессарабки образовался затор.
 
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