В центре Киева произошло ДТП с участием 3 авто: на бульваре Шевченко образовался затор
31 июля, 2018, 17:16
В Шевченковском районе на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Владимирской столкнулись три автомобиля: два марки Chevrolet и Mercedes
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как рассказывают двое из водителей-участников аварии, водитель черного Chevrolet Lacetti двигался по бульвару Шевченко и на перекрестке пытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел.
Поэтому столкнулся с Mercedes S-Klasse, который от удара отскочил и зацепил светлый Chevrolet Aveo. В ДТП пострадал водитель черного Chevrolet, ему оказали помощь врачи скорой на месте.
Сообщается, что в результате ДТП по бульвару Шевченко в направлении Бессарабки образовался затор.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-