Украину охватила жара. Синоптик рассказала, в каких областях "будет печь" сильнее всего

31 июля, 2018, 10:40

В Украине сегодня и завтра будет господствовать жаркая погода, в некоторых областях пройдут дожди

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что жарче всего сегодня и завтра будет в южных, восточных и местами в центральных областях, в пределах 30-33 градусов. На остальной территории будет 25-30 градусов.

В западных регионах остается сложная атмосферная ситуация с кратковременными дождями и грозами, возможны ливни и сильные шквалы ветра. Сегодня дожди пройдут и в северных областях, в частности на Житомирщине, Киевщине и Черниговщине.

1 августа вероятность дождей останется на Западе, на остальной территории будет доминировать сухая жаркая погода, воздух прогреется до 27-33 градусов.

В Киеве сегодня пройдут кратковременные дожди и грозы, завтра - без существенных осадков. Сегодня будет более жарко, в пределах 30 градусов, завтра в столице ожидается 27-28 градусов.