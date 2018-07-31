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Украинцев предупредили о сильных грозовых дождях в некоторых областях


фото: REUTERS
Сегодня в некоторых регионах Украины ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В ведомстве отметили, что этой ночью в Прикарпатье и Закарпатье пройдут сильные дожди и грозы, местами будут град и шквалы 15-20 м/сек.

Согласно прогнозу синоптика Еспресо Натальи Диденко, в начале этой недели в некоторых областях пройдут грозовые дожди, впрочем общая температура воздуха будет оставаться высокой.

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