Участников Pussy Riot снова задержали за "Полицейский вступает в игру" на финале ЧМ

31 июля, 2018, 08:55

Участников группы Pussy Riot в России снова задержали за перформанс во время финала чемпионата мира по футболу-2018 в Москве

Об этом сообщает "Медиазона".

Задержали Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву и Ольгу Пахтусову, когда те выходили из СИЗО после завершения срока ареста. Их доставили в отдел "Лужники".

Сначала полиция не выдвигала активистам никаких обвинений, но заявила, что все они останутся в отделении до утра.

Позже одна из сотрудниц сообщила, что на Верзилова, Нікульшину, Курачева и Пахтусову составят админпротоколы по статье "Проведение публичного мероприятия без подачи заявки". Санкция этой статьи предусматривает до 10 суток ареста.

"Медиазона" сообщает, что вечером 30 июля Ольге Пахтусовой вызвали скорую помощь. На выходе из отделения полиции медики рассказали, что оказали девушке помощь, не вдаваясь в подробности.

Всех участников группы на ночь развели по разным камерам. Адвоката к ним пустили только после осмотра.