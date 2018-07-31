Участников Pussy Riot снова задержали за "Полицейский вступает в игру" на финале ЧМ
Об этом сообщает "Медиазона".
Задержали Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву и Ольгу Пахтусову, когда те выходили из СИЗО после завершения срока ареста. Их доставили в отдел "Лужники".
Сначала полиция не выдвигала активистам никаких обвинений, но заявила, что все они останутся в отделении до утра.
Позже одна из сотрудниц сообщила, что на Верзилова, Нікульшину, Курачева и Пахтусову составят админпротоколы по статье "Проведение публичного мероприятия без подачи заявки". Санкция этой статьи предусматривает до 10 суток ареста.
"Медиазона" сообщает, что вечером 30 июля Ольге Пахтусовой вызвали скорую помощь. На выходе из отделения полиции медики рассказали, что оказали девушке помощь, не вдаваясь в подробности.
Всех участников группы на ночь развели по разным камерам. Адвоката к ним пустили только после осмотра.
- Напомним, во время финального матча чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве, четыре участницы Pussy Riot выбежали на поле, требуя освободить политзаключенных и прекратить незаконные аресты на митингах.
- Группа Pussy Riot опубликовал клип на песню "Кошмары" в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в колонии в России с 14 мая.
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-