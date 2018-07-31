Убийство ветерана АТО в Бердянске: в полиции рассказали о версии следствия
31 июля, 2018, 22:30
Следствие по делу убийства в Бердянске ветерана АТО рассматривает версии как заказного преступления, так и бытового
Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба Нацполиции.
"Выдвинуты ряд версий относительно убийства потерпевшего. Каждая версия имеет право на жизнь - от заказного убийства до обыкновенного бытового. Есть определенные наработки", - сказал полицейский.
Аброськин пообещал, что преступление будет раскрыто в ближайшее время.
- Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
- Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
- Подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
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