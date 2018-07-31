Убийство ветерана АТО в Бердянске: в полиции рассказали о версии следствия

31 июля, 2018, 22:30

Следствие по делу убийства в Бердянске ветерана АТО рассматривает версии как заказного преступления, так и бытового

Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба Нацполиции.

"Выдвинуты ряд версий относительно убийства потерпевшего. Каждая версия имеет право на жизнь - от заказного убийства до обыкновенного бытового. Есть определенные наработки", - сказал полицейский.

Аброськин пообещал, что преступление будет раскрыто в ближайшее время.