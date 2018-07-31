 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Убийство ветерана АТО в Бердянске: в полиции рассказали о версии следствия

Следствие по делу убийства в Бердянске ветерана АТО рассматривает версии как заказного преступления, так и бытового

Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба Нацполиции.

"Выдвинуты ряд версий относительно убийства потерпевшего. Каждая версия имеет право на жизнь - от заказного убийства до обыкновенного бытового. Есть определенные наработки", - сказал полицейский.

Аброськин пообещал, что преступление будет раскрыто в ближайшее время.

  • Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
  • Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
  • Подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

31 июля, 2018 вторник

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать