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Трамп заявил о готовности ЕС построить 11 портов для приема газа из США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с ЕС о строительстве портов для приема американского сжиженного газа

С таким заявлением Трамп выступил на пресс-конференции с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте 30 июля.

Во время переговоров американский президент и итальянский премьер обсуждали поставки энергоресурсов в Италии, в частности, вопрос строительства Трансадриатического газопровода, который предполагает транспортировку азербайджанского газа в Италию.

Коснувшись темы газопровода, Трамп заявил, что США могут предложить конкурирующую альтернативу.

"Мы уже разговариваем с Евросоюзом о строительство от 9 до 11 портов, за которые они заплатят, так чтобы мы могли отправить наш сжиженный газ в различные части Европы", - заявил американский президент.

Как известно, Трамп жестко критикует планы строительства газопровода "Северный поток-2" и заявляет, что США будут конкурировать с РФ на европейском рынке газа.

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