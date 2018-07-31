Трамп похвалил иммиграционную политику Италии

31 июля, 2018, 16:18

На встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме президент США Дональд Трамп высоко оценил новый жесткий подход к иммиграции Италии

Об этом пишет Reuters.

"Я очень согласен с тем, что вы делаете в отношении миграции, незаконной иммиграции и даже законной иммиграции", - сказал Трамп Конте в Овальном кабинете.

"Он занял очень твердую позицию относительно границы, мало кто сделал это. И честно говоря, на мой взгляд, он поступает правильно", - сказал глава Белого дома.

Новое правительство Италии стремится ограничить количество мигрантов, которых оно впускает в страну. Правительство закрыло свои порты для гуманитарных спасательных судов, заявив, что Италия несет несправедливое бремя в Европейском союзе, в одиночку справляясь с искателями убежища.

В июле Рим позволил примерно 450 мигрантам высадиться на Сицилии, но только после того, как Германия, Франция, Мальта, Испания, Португалия и Ирландия согласились принять вновь прибывших. Это впервые такая специальная сделка была достигнута между партнерами ЕС.

Некоторые страны ЕС, такие как Венгрия и Чехия, отказались принимать мигрантов. Конте сказал, что он пытается убедить Будапешт и Прагу больше прикладываться к решению проблемы миграции.

Италия пытается пересмотреть мандат европейской операции "София", чтобы спасенных мигрантов не привозили исключительно в Италию.