Силы ООС начали зачистку Лисичанска

31 июля, 2018, 13:06

Представители ООС проводят превентивные мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозы в Лисичанске

Об этом пресс-центр штаба Операции объединенных сил предупредил украинцев еще 30 июля.

В ведомстве тогда призвали местных жителей не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.п.

Людей также попросили иметь при себе документы, удостоверяющие личность.