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Силы ООС начали зачистку Лисичанска


фото: prm.ua
Представители ООС проводят превентивные мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозы в Лисичанске

Об этом пресс-центр штаба Операции объединенных сил предупредил украинцев еще 30 июля.

В ведомстве тогда призвали местных жителей не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.п.

Людей также попросили иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

 

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