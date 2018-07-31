Силы ООС начали зачистку Лисичанска
31 июля, 2018, 13:06
Представители ООС проводят превентивные мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозы в Лисичанске
Об этом пресс-центр штаба Операции объединенных сил предупредил украинцев еще 30 июля.
В ведомстве тогда призвали местных жителей не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.п.
Людей также попросили иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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