Суд предоставил Януковичу государственного защитника

31 июля, 2018, 13:29

Оболонский райсуд Киева решил предоставить бывшему президенту Виктору Януковичу, которого подозревают в госизмене, государственного защитника

Об этом сообщает "Украинская правда".

Судья Владислав Девятко объяснил, что такое решение принято из-за того, что адвокаты Януковича самоустранились от участия в судебных прениях и самовольно покинули судебное заседание

"Суд принял поручить региональному центру предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве с целью обеспечения права на защиту обвиняемого в судебных прениях безотлагательно назначить адвоката для защиты обвиняемого Виктора Януковича", - сказал судья Девятко.

Новый адвокат должен прибыть в суд на 10:00 1 августа.

Суд также постановил обеспечить "непрерывное участие назначенного защитника независимо от дальнейшего участия в судебных заседаниях защитников, избранных обвиняемым".

После этого слово дали новому адвокату Януковича Александру Байдику. Он просил предоставить ему материалы дела, чтобы иметь возможность участвовать в судебных прениях, и дать время на ознакомление с ними.

Девятко заверил, что все необходимые материалы ему предоставят.

"(Ходатайство - ред.) о времени на ознакомление мы рассмотрим завтра. Завтра выступит прокурор. И мы с вами и с защитником из центра решим, сколько надо времени на подготовку. Это также будет зависеть от того, сколько нужно времени для подготовки к дебатам защитнику по назначению ", - сказал Девятко.

После этого судья объявил перерыв до 10 утра 1 августа.