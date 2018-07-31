Суд предоставил Януковичу государственного защитника
Об этом сообщает "Украинская правда".
Судья Владислав Девятко объяснил, что такое решение принято из-за того, что адвокаты Януковича самоустранились от участия в судебных прениях и самовольно покинули судебное заседание
"Суд принял поручить региональному центру предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве с целью обеспечения права на защиту обвиняемого в судебных прениях безотлагательно назначить адвоката для защиты обвиняемого Виктора Януковича", - сказал судья Девятко.
Новый адвокат должен прибыть в суд на 10:00 1 августа.
Суд также постановил обеспечить "непрерывное участие назначенного защитника независимо от дальнейшего участия в судебных заседаниях защитников, избранных обвиняемым".
После этого слово дали новому адвокату Януковича Александру Байдику. Он просил предоставить ему материалы дела, чтобы иметь возможность участвовать в судебных прениях, и дать время на ознакомление с ними.
Девятко заверил, что все необходимые материалы ему предоставят.
"(Ходатайство - ред.) о времени на ознакомление мы рассмотрим завтра. Завтра выступит прокурор. И мы с вами и с защитником из центра решим, сколько надо времени на подготовку. Это также будет зависеть от того, сколько нужно времени для подготовки к дебатам защитнику по назначению ", - сказал Девятко.
После этого судья объявил перерыв до 10 утра 1 августа.
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