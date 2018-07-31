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Суд предоставил Януковичу государственного защитника


фото: radiosvoboda
Оболонский райсуд Киева решил предоставить бывшему президенту Виктору Януковичу, которого подозревают в госизмене, государственного защитника

Об этом сообщает "Украинская правда".

Судья Владислав Девятко объяснил, что такое решение принято из-за того, что адвокаты Януковича самоустранились от участия в судебных прениях и самовольно покинули судебное заседание

"Суд принял поручить региональному центру предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве с целью обеспечения права на защиту обвиняемого в судебных прениях безотлагательно назначить адвоката для защиты обвиняемого Виктора Януковича", - сказал судья Девятко.

Новый адвокат должен прибыть в суд на 10:00 1 августа.

Суд также постановил обеспечить "непрерывное участие назначенного защитника независимо от дальнейшего участия в судебных заседаниях защитников, избранных обвиняемым".

После этого слово дали новому адвокату Януковича Александру Байдику. Он просил предоставить ему материалы дела, чтобы иметь возможность участвовать в судебных прениях, и дать время на ознакомление с ними.

Девятко заверил, что все необходимые материалы ему предоставят.

"(Ходатайство - ред.) о времени на ознакомление мы рассмотрим завтра. Завтра выступит прокурор. И мы с вами и с защитником из центра решим, сколько надо времени на подготовку. Это также будет зависеть от того, сколько нужно времени для подготовки к дебатам защитнику по назначению ", - сказал Девятко.

После этого судья объявил перерыв до 10 утра 1 августа.

  • Напомним, во время заседании 31 июля адковаты Януковича заявили об отводе судей и прокуроров по делу о государственной измене, после чего покинули судебное заседание.
  • 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
  • Суд разрешил видеодопит экс-премьер-министра Николая Азарова и других членов "семьи" по госизмене Януковича. Судья по делу Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса.
  • Прокуратура заявила, что СБУ предупреждала Януковича об угрозе от России еще в более года к оккупации Крыма.
  • Суд по делу Януковича перешел к стадии дебатов обвинения и защиты.
  • Экс-глава службы безопасности президента Виктора Януковича Константин Кобзарь заявил, что в феврале 2014 ждал 10 единиц бронированной техники с военной части "Десна" на штурм Межигорье.
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