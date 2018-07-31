Состояние голодающего Балуха остается тяжелым, - Чийгоз

31 июля, 2018, 20:44

Украинский активист Владимир Балух не прекращает голодовку, его состояние остается тяжелым

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Крым.Реалии".

"Его состояние не улучшилось. Оно продолжает быть тяжелым. Он, как сам говорит," находится в пути ", в который зашел сначала", - рассказал Чийгоз.

Ранее Чийгоз отметил, что Владимир Балух постоянно получает письма поддержки из разных стран мира.