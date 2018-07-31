Состояние голодающего Балуха остается тяжелым, - Чийгоз
31 июля, 2018, 20:44
Украинский активист Владимир Балух не прекращает голодовку, его состояние остается тяжелым
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Крым.Реалии".
"Его состояние не улучшилось. Оно продолжает быть тяжелым. Он, как сам говорит," находится в пути ", в который зашел сначала", - рассказал Чийгоз.
Ранее Чийгоз отметил, что Владимир Балух постоянно получает письма поддержки из разных стран мира.
- Утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Наказание он отбывает на территории полуострова.
- 5 июля так называемый суд оккупационной власти в Крыму огласил новый приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху - 5 лет колонии и штраф в 10 тысяч рублей.
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