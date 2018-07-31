СМИ показали встречу политзаключенного Кольченко с мамой

31 июля, 2018, 09:32

Политзаключенный Александр Кольченко, которого незаконно осудили в России, находится на трехдневном свидании с матерью Ларисой Кольченко в колонии российского Челябинска

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Как отмечает издание, длительные свидания разрешены раз в четыре месяца. Но по словам Ларисы Кольченко, увидеть сына она смогла впервые за девять месяцев.

Три дня они проведут в специальном номере для встреч. С собой Лариса Кольченко привезла 20-кг передачу.

На видео с Александром и его мамой Василий Катане - глава Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области.