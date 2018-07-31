СМИ показали встречу политзаключенного Кольченко с мамой
31 июля, 2018, 09:32
Политзаключенный Александр Кольченко, которого незаконно осудили в России, находится на трехдневном свидании с матерью Ларисой Кольченко в колонии российского Челябинска
Об этом сообщает "Крым. Реалии".
Как отмечает издание, длительные свидания разрешены раз в четыре месяца. Но по словам Ларисы Кольченко, увидеть сына она смогла впервые за девять месяцев.
Три дня они проведут в специальном номере для встреч. С собой Лариса Кольченко привезла 20-кг передачу.
На видео с Александром и его мамой Василий Катане - глава Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области.
- Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. По тому же делу А.Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.
- Александр Кольченко 31 мая объявлял голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку с 14 мая.
- Сам Сенцов высказывался против голодовки удерживаемого в России активиста Александра Кольченко, поскольку знал о его проблемах со здоровьем.
- В конце концов, Кольченко прекратил голодовку 7 июня из-за плохого состояния здоровья.
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