Смертельное ДТП в Харькове: МЗ заявляет, что подозреваемая Зайцева была под наркотиками
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во время судебного рассмотрения аварии на Сумской адвокат потерпевших приобщила к делу ответ от Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя МЗ. В заключении МЗ указано, что в организме водителя Lexus Елены Зайцевой эксперты обнаружили психотропные вещества, а именно кодеин и фенобарбитал.
"С учетом указанных в запросе сведений можно определить, что лицо 1 (Зайцева) по состоянию на 17.10.2017 года находилось в состоянии, обусловленном употреблением наркотических или других веществ", - процитировала Матвеева ответ МЗ.
Адвокат потерпевших считает данный факт основанием для отягчающего наказания и попросила приобщить документ к материалам дела. Суд согласился и приобщил заверенные копии письма к делу.
- Напомним, вечером 18 октября в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали. Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя водитель Lexus Елена Зайцева. Зайцеву на протяжении 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Позже появилось видео, как Lexus въезжает в толпу.
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя.
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП. Полиция начала расследование в отношении автошколы, где училась Зайцева. В деле Зайцевой исчез один из ключевых свидетелей.
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