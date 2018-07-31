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Смертельное ДТП в Харькове: МЗ заявляет, что подозреваемая Зайцева была под наркотиками

Обвиняемая в смертельном ДТП в центре Харькова Елена Зайцева на момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время судебного рассмотрения аварии на Сумской адвокат потерпевших приобщила к делу ответ от Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя МЗ. В заключении МЗ указано, что в организме водителя Lexus Елены Зайцевой эксперты обнаружили психотропные вещества, а именно кодеин и фенобарбитал.

"С учетом указанных в запросе сведений можно определить, что лицо 1 (Зайцева) по состоянию на 17.10.2017 года находилось в состоянии, обусловленном употреблением наркотических или других веществ", - процитировала Матвеева ответ МЗ.

Адвокат потерпевших считает данный факт основанием для отягчающего наказания и попросила приобщить документ к материалам дела. Суд согласился и приобщил заверенные копии письма к делу.

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