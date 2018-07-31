Сербия готовится штрафовать за использование латиницы
Как сообщило белградское издание "Novosti", сербское правительство сформирует совет сербского языка, задачей которой будет заботиться об официальном и публичном использовании кириллицы, сообщает RTCG.
Изданию стало известно, Министерство культуры Сербии предложило такие нововведения правительству. Чтобы они вступили в силу, в Закон об официальном использовании языков требуется внести изменения и дополнения.
Предложенный закон определяет латинский алфавит как вспомогательный. Кириллица будет обязательной для всех государственных предприятий и учреждений и компаний с большинством государственного капитала.
Коммуникация между государственными органами и органами местного самоуправления должна будет происходить кириллицей. Правила будут применяться и к образовательным и научным учреждениям, а также СМИ, учрежденными государством или с государственным капиталом.
Также кириллица будет обязательным для профессиональных ассоциаций, представляющих свою сферу деятельности на национальном и международном уровнях.
За нарушение этих положений ответственных лиц будут штрафовать на 100 000 динаров (около 850 евро). Штраф для компании составит до миллиона динаров (около 8500 евро).
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