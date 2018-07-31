Санкции против России останутся без изменений, - Трамп

31 июля, 2018, 11:56

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что санкции против России останутся без изменений

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме, сообщает CNN.

"Санкции против России останутся такими, какими они есть", - сказал Трамп.

Он также сообщил, что обсуждал с Конте поставки сжиженного газа до Европы как альтернативу российскому газопроводу "Северный поток-2".

"Мы уже говорили с ЕС о строительство от 9 до 11 портов, чтобы наши корабли могли доставлять сжиженный газ в различные части Европы", - сказал он.