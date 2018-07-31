Санкции против России останутся без изменений, - Трамп
31 июля, 2018, 11:56
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что санкции против России останутся без изменений
Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме, сообщает CNN.
"Санкции против России останутся такими, какими они есть", - сказал Трамп.
Он также сообщил, что обсуждал с Конте поставки сжиженного газа до Европы как альтернативу российскому газопроводу "Северный поток-2".
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"Мы уже говорили с ЕС о строительство от 9 до 11 портов, чтобы наши корабли могли доставлять сжиженный газ в различные части Европы", - сказал он.
- Конте на пресс-конференции заявил, что европейские санкции против России, введенные за агрессию в Украине, привязаны к выполнению Минских соглашений.
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