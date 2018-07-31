Самые востребованные профессии в Украине. Данные Госслужбы занятости

31 июля, 2018, 14:10

В Государственной службе занятости констатируют наличие квалификационно-профессионального дисбаланса на украинском рынке труда

Об этом сообщил в. а. председателя Госслужбы занятости Валерий Ярошенко, передает "РБК-Украина".

Сейчас в Украине на рынке труда преобладает квалификационно-профессиональный дисбаланс. 80% выпускников школ пытаются поступить в высшие учебные заведения и менее 30% получают профессиональное образование.

"Кого сегодня нуждается рынок труда? Извините, буду говорить так, как есть. Итак, это электросварщики, слесари, токари, пекари, водители, столяры... Работники сферы услуг: продавцы, швеи, повара, официанты, охранники, медсестры. Работники сельского хозяйства также достаточно востребованы: трактористы, птицеводы, животноводы, рабочие по обслуживанию сельхозтехники... Нужны также инженеры различных отраслей, фармацевты, не хватает сегодня и учителей в стране", - рассказал он.

Ярошенко также отметил, что наибольшее количество безработных, состоящих на учете в службе занятости, это дипломированные юристы и экономисты.

"Знаете, люди с какими профессиями является избыток в службе занятости? Экономистов и юристов. На 3 тыс. вакансий экономистов... и то экономисты нужны исключительно профессиональные, а не те, у кого в дипломе записано: "экономист"... Так вот, на 5 тыс. желающих меньше 3 тыс. вакансий. Эта статистика показательна, что высшая школа не ориентируется на реальные потребности рынка труда в Украине", - отметил и.о. председателя Госслужбы занятости.