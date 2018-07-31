31 июля, 2018, 12:20

Португальский футболист Кришитану Роналду провел первую тренировку в "Ювентусе" после перехода из "Реала"

Об этом сообщает "Ювентус" в twitter.

Роналду вышел с отпуска, после того, как сыграл на чемпионате мира за сборную Португалии. 33-летний португалец прибыл в расположение туринской команды, прошел медицинские тесты на физическую подготовку. Также Роналду провел первую тренировку вместе с остальными футболистами, которые прибыли в расположение клуба после мирового первенства.

Bentancur, Douglas Costa, Cuadrado, Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo primo giorno di lavoro per i nazionali, tra JTC e JMedical! #ForzaJuve pic.twitter.com/3Ge2pugb6D — JuventusFC (@juventusfc) 30 июля 2018 г.