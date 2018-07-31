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Роналду провел первую тренировку в "Ювентусе"


фото: twitter
Португальский футболист Кришитану Роналду провел первую тренировку в "Ювентусе" после перехода из "Реала"

Об этом сообщает "Ювентус" в twitter.

Роналду вышел с отпуска, после того, как сыграл на чемпионате мира за сборную Португалии. 33-летний португалец прибыл в расположение туринской команды, прошел медицинские тесты на физическую подготовку. Также Роналду провел первую тренировку вместе с остальными футболистами, которые прибыли в расположение клуба после мирового первенства.

 

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