Роналду провел первую тренировку в "Ювентусе"
31 июля, 2018, 12:20
Португальский футболист Кришитану Роналду провел первую тренировку в "Ювентусе" после перехода из "Реала"
Об этом сообщает "Ювентус" в twitter.
Роналду вышел с отпуска, после того, как сыграл на чемпионате мира за сборную Португалии. 33-летний португалец прибыл в расположение туринской команды, прошел медицинские тесты на физическую подготовку. Также Роналду провел первую тренировку вместе с остальными футболистами, которые прибыли в расположение клуба после мирового первенства.
Bentancur, Douglas Costa, Cuadrado, Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo primo giorno di lavoro per i nazionali, tra JTC e JMedical! #ForzaJuve pic.twitter.com/3Ge2pugb6D— JuventusFC (@juventusfc) 30 июля 2018 г.
Le prime corse sotto il del #JTC.— JuventusFC (@juventusfc) 31 июля 2018 г.
#ForzaJuve pic.twitter.com/UFkHQyHUv8
- В начале июля Криштиану Роналду перешел в итальянский "Ювентус", который заплатил "Реалу" за футболиста 117 млн евро.
- После медосмотра в туринском клубе 33-летний португалец поразил физическими данными 20-летнего человека.
- 27 июля испанский суд дал Роналду два года условно за уклонение от уплаты налогов.
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