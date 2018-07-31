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"Укроборонпром" уволил директора Николаевского бронетанкового завода из-за задержки зарплат


фото: ukraineindustrial
"Укроборонпром" уволил с должности директора ГП "Николаевский бронетанковый завод" Николая Кистрина из-за задержки в выплате зарплат работникам предприятия

Об этом сообщает пресс-служба “Укроборонпрома”.

"Николаевский бронетанковый завод" накопил долг по выплате заработных плат за два месяца за просроченную задолженность по договорам с Минобороны.

"Ненадлежащее исполнение Государственного оборонного заказа, в условиях, когда в стране идет война - недопустимо. Это наносит прямой ущерб не только обороноспособности Украины, но и самому предприятию, которое остается без ценных специалистов из-за задержки заработной платы. Учитывая то, что такое неэффективное руководство предприятием приведет к появлению еще больших проблем, мною было принято решение освободить Николая Кистрина с должности", - заявил гендиректор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

ГП "Николаевский бронетанковый завод" на постоянной основе проводит плановые ремонты и модернизацию БРДМ-2, БТР-70 с оснащением дизельными двигателями и БТР-80. Кроме того, предприятие разработало ряд модификаций бронемашин, например, командную-штабную машину БТР-70Ді-02 "Свитязь", которая была создана в рамках построения Единой автоматизированной системы управления Вооруженными Силами Украины и находится на вооружении украинской армии. Также завод ведет собственную разработку новой бронированной разведывательно-дозорной машины.

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