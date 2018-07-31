"Нагреть" климат на Марсе розтопленням ледников не удастся, - ученые

31 июля, 2018, 13:13

Ученые Брюс Яковски и Кристофер Эдвардс создали модель атмосферы Марса, чтобы рассчитать, сколько CO2 можно добавить планете, чтобы сделать ее более теплой и комфортной для человека

Как свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, даже если растопить весь богатый углекислым газом лед на Марсе, вещества не хватит для создания парникового эффекта и повышения температуры на поверхности планеты настолько, чтобы люди могли ходить по ней без скафандров.

Годами люди возлагают надежды на Марс, как потенциальное убежище-колонию на случай глобальной земной катастрофы, которая сделает нашу планету непригодной для жизни. Однако пока температура на поверхности планеты составляет около -40 ° C, что далеко от комфортных для человека условий.

После того, как в кризисе, который частично покрывает Марс, обнаружили высокое содержание углекислого газа, ученые предложили модель изменения климата на красной планете.

Идея заключалась в том, чтобы растопить лед: предполагалось, что тогда в атмосферу попадет достаточно CO2 для создания парникового эффекта и повышения температуры на планете.

Яковськи Эдвардс проанализировали данные миссии MAVEN, Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Odyssey и пришли к выводу, что осуществить замысел по изменению климата на Марсе не удастся.

В случае таяния всего льда на поверхности планеты атмосферное давление поднимется только до 15 мбар. Для сравнения, на Земле этот показатель составляет 987 мбар. Это означает, что создать комфортные условия человека на Марсе не удастся - по крайней мере, таким способом.