Путин хочет обменять успех в Сирии на соглашение со США относительно Украины, – СМИ

31 июля, 2018, 16:38

Президент России Владимир Путин стремится использовать военные успехи в Сирии для заключения соглашения со США относительно Украины

Об этом пишет Аljazeera.

После поражения группировки "Исламское государство", кроме желания сдержать Иран, у Соединенных Штатов осталось не так много реальных интересов в Сирии. Россия же рассматривает Иран как важного партнера в своей сирийской кампании, без которого вся идея военного вмешательства не рассматривалась, говорится в материале.

Иран помог России добиться общих целей, в частности победить поддерживаемых Западом повстанцев в Сирии, помешать Турции и арабским странам Персидского залива выиграть войну в Сирии и отомстить за то, что Путин считает мастерским планом обмана Запада вмешаться в Ливии и избавиться от русского союзника, отмечается в статье.

После этого интересы двух союзников - РФ и Ирана - начали расходиться. Россия хочет использовать свои сирийские завоевания как разменную монету со США, чтобы добраться к самым фундаментальным вопросам: Украины и экономических санкций. Иран хочет усилить свое военное присутствие в Сирии ради создания сдерживающего фактора против возможного нападения США или Израиля на него.

По мере того, как США и Израиль проявляют все большую решимость вытеснить Иран из Сирии, роль Путина становится все более решающей, считает автор.

"Если он решит сотрудничать, позиция Ирана станет слабой. Если он решит сохранить свой союз с Ираном, то усилия Вашингтона и Тель-Авива по ослаблению влияния Ирана, скорее всего, провалятся. Очевидно, что у Путина есть ключ к этому вопросу. Сейчас он, похоже, не заинтересован в сделке "Иран за Сирию". Он, похоже, готов принять повестку дня США и Израиля только в том случае, если формула будет преобразована в "Иран за Украину". Пока он не доберется туда, Иран останется в Сирии, пусть даже в нескольких километрах от границы с Израилем", - говорится в материале.

Президент Сирии Башар Асад при решающей помощи России и Ирана восстановил контроль над большинством сирийских территорий, захваченных повстанцами с 2011 года, когда в стране началась война. На северо-западе Сирии остался последний опорный пункт повстанцев.

Соединенные Штаты ранее пригрозили, что совершат "твердые и надлежащие меры" в ответ на нарушение сирийским правительством перемирия, но повстанцы заявили, что США сказали им не ждать никакой американской военной поддержки.